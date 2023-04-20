Сім’я Шумахера хоче подати в суд через його "інтерв’ю" штучному інтелекту

Легенда Формули-1 10 років тому отримав серйозну травму

Сім’я легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, чий син Мік ставав чемпіоном Формули-2, планує подати до суду на німецький щотижневик Die Aktuelle за "інтерв’ю" з ним, створене штучним інтелектом.

Як повідомляє Reuters, на обкладинці останнього випуску видання — зображення усміхненого семиразового чемпіона Формули-1, а також заголовок: "Михаель Шумахер, перше інтерв’ю". Також там є допис: "Це звучить оманливо реалістично".

Найкращі фрагменти в кар’єрі Шумахера

Опубліковані всередині номера відповіді гонщика були створені штучним інтелектом. Легендарний експілот не з’являється на публіці з того часу, як отримав серйозну черепно-мозкову травму внаслідок нещасного випадку під час катання на лижах у грудні 2013 року.

З того часу родина Шумахера оберігала його приватне життя, обмежуючи доступ до нього найближчих людей і надаючи мало інформації про його стан.

Раніше, коментуючи здоров’я німця, ексвласник команди Формули-1 Едді Джордан заявив, що синові легендарного гонщика "нелегко усвідомити, що батько не може бути частиною сім’ї — він поруч, але його тут немає".

Перед цим ми писали, що автомобіль експілота "Феррарі" продали за шалені гроші. Також повідомлялося, що діти привітали Шумахера з днем народження.