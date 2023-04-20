Семья Шумахера намерена судиться из-за его "интервью" искусственному интеллекту

Легенда Формулы-1 10 лет назад получил серьезную травму

Семья легендарного гонщика Михаэля Шумахера, чей сын Мик становился чемпионом Формулы-2, планирует подать в суд на немецкий еженедельный журнал Die Aktuelle за "интервью" с ним, которое было создано искусственным интеллектом.

Как сообщает Reuters, на обложке последнего номера издания изображен улыбающийся семикратный чемпион Формулы-1, а также написан заголовок: "Михаэль Шумахер, первое интервью". Также там добавляется: "Это звучит обманчиво реалистично".

Лучшие фрагменты в карьере Шумахера

Опубликованные внутри номера ответы гонщика были созданы искусственным интеллектом. Легендарный экс-пилот не появляется на публике с тех пор, как получил серьезную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая во время катания на лыжах в декабре 2013 года.

С тех пор семья Шумахера оберегала его частную жизнь, ограничивая доступ к нему самых близких людей и предоставляя мало информации о его состоянии.

Ранее, комментируя здоровье немца, экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что сыну легендарного гонщика "нелегко осознать, что отец не может быть частью семью – он рядом, но его здесь нет".

Перед этим мы писали, что автомобиль экс-пилота "Феррари" продали за сумасшедшие деньги. Также сообщалось, что дети поздравили Шумахера с днем рождения.