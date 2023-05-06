Юные украинские прыгуны в воду улучшили свой результат на Кубке мира, завоевав "серебро"

Украинцы блестяще стартовали на Кубке мира в Канаде

17-летний Алексей Середа и 16-летний Кирилл Болюх завоевали серебряную награду на втором этапе Кубка мира по прыжкам в воду, который проходит в Монреале (Канада). Накануне Середа выиграл медаль на КМ в Китае в прыжках с 10-метрового трамплина.

Украинские спортсмены с результатом 412.74 балла стали вторыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.

Украинцы уступили 43.98 балла китайскому дуэту Джунджи Лиан — Хао Янг. Третье место заняли Мэтью Ли и Ноа Уильямс из Великобритании. Отметим, наши спортсмены были самыми молодыми участниками финала в компании самых титулованных атлетов мира.

Кубок мира по прыжкам в воду. Монреаль, Канада. Синхронные прыжки, 10-метровая вышка, мужчины

Джунджи Лиан / Хао Янг (Китай) — 456.72 балла Алексей Середа / Кирилл Болюх (Украина) — 412.74 Мэтью Ли / Ноа Уильямс (Великобритания) — 403.98

Это уже вторая медаль нашего дуэта на Кубках мира-2023. В китайском Сиане украинцы взяли свою дебютную "бронзу".

Ранее сообщалось, что Болюх занял первое место на юниорском чемпионате мира-2022 по прыжкам в воду.

Напомним, российская хайдайверша Лейла Салямова погибла в результате травм, полученных в автокатастрофе.