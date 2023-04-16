Юный украинский прыгун в воду выиграл "серебро" на Кубке мира (видео)

Юный украинец удачно выступил в прыжках с 10-метрового трамплина

В воскресенье, 16 апреля, Алексей Середа поднялся на вторую ступень пьедестала почета на Кубке мира по прыжкам в воду в заключительный день соревнований в китайском Сиане. К слову, Середа побеждал на юниорском чемпионате мира в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. 17-летний украинец выиграл вторую награду на этом турнире.

На первом этапе КМ в Китае наш спортсмен показал второй результат (518,30 балла). Победу в Сиане одержал местный спортсмен, трехкратный чемпион мира Янг Хао (574,40), "бронза" досталась Рикуто Тамаи из Японии 433,80.

Вашему вниманию видео заключительного прыжка украинца "два с половиной оборота назад с двумя с половиной винтами", который получил оценку 97,20 балла.

Кубок мира по прыжкам в воду. Сиань, Китай. Прыжки с вышки, 10 метров. Мужчины

Хао Янг (Китай) – 574,40 Алексей Середа (Украина) – 518,30 Рикуто Тамаи (Япония) – 433,80

Ранее Середа выиграл "бронзу" в синхронных прыжках с вышки вместе с Кириллом Болюхом.

Напомним, Болюх занял первое место на юниорском чемпионате мира-2022 по прыжкам в воду.

Ранее сообщалось, что юная украинская прыгунья в воду Ника Шурда выиграла сразу две награды на первенстве Хорватии.