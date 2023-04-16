Юний український стрибун у воду виграв "срібло" на Кубку світу (відео)

Юний українець вдало виступив у стрибках із 10-метрового трампліна

У неділю, 16 квітня, Олексій Середа піднявся на другий щабель п’єдесталу пошани на Кубку світу зі стрибків у воду у заключний день змагань у китайському Сіані. Середа перемагав на юніорському чемпіонаті світу в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. 17-річний українець виграв другу нагороду на цьому турнірі.

На першому етапі КС у Китаї наш спортсмен показав другий результат (518,30 балів). Перемогу в Сіані отримав місцевий спортсмен, триразовий чемпіон світу Янг Хао (574,40), "бронза" дісталася Рікуто Тамаї з Японії 433,80.

До вашої уваги відео заключного стрибка українця "два з половиною обороти назад із двома з половиною гвинтами", який отримав оцінку 97,20 бала.

Кубок світу зі стрибків у воду. Сіань, Китай. Стрибки вежі, 10 метрів. Чоловіки

Хао Янг (Китай) – 574,40 Олексій Середа (Україна) – 518,30 Рікуто Тамаї (Японія) – 433,80

Раніше Середа виграв "бронзу" у синхронних стрибках з вежі разом із Кирилом Болюхом.

Нагадаємо, Болюх посів перше місце на юніорському чемпіонаті світу-2022 зі стрибків у воду.

Раніше повідомлялося, що юна українська стрибунка у воду Ніка Шурда виграла одразу дві нагороди на першості Хорватії.