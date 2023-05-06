Юні українські стрибуни у воду покращили свій результат на Кубку світу, здобувши "срібло"

Українці блискуче стартували на Кубку світу у Канаді

17-річний Олексій Середа та 16-річний Кірілл Болюх здобули срібну нагороду на другому етапі Кубка світу зі стрибків у воду, який проходить у Монреалі (Канада). Напередодні Середа виграв медаль на КС у Китаї у стрибках із 10-метрового трампліна.

Українські спортсмени з результатом 412.74 бали стали другим у синхронних стрибках із 10-метрової вежі. Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

Українці поступилися 43.98 балами китайському дуету Джунджі Ліан — Хао Янг. Третє місце посіли Метью Лі та Ноа Вільямс із Великої Британії. Зазначимо, наші спортсмени були наймолодшими учасниками фіналу у компанії найтитулованіших атлетів світу.

Кубок світу зі стрибків у воду. Монреаль, Канада. Синхронні стрибки, 10-метрова вежа, чоловіки

Джунджі Ліан/Хао Янг (Китай) — 456.72 бали Олексій Середа/Кірілл Болюх (Україна) — 412.74 Метью Лі/Ноа Вільямс (Великобританія) — 403.98

Це вже друга медаль нашого дуету на Кубках світу-2023. У китайському Сіані українці взяли свою дебютну "бронзу".

Раніше повідомлялося, що Болюх посів перше місце на юніорському чемпіонаті світу-2022 зі стрибків у воду.

Нагадаємо, російська хайдайверша Лейла Салямова загинула внаслідок травм, отриманих в автокатастрофі.