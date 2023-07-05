Вице-премьер рф опозорил путина в прямом эфире (видео)

Глава кремля поручил провести в рф Игры БРИКС, но чиновники про это ничего не знают

Вице-премьер рф Дмитрий Чернышенко забыл про Игры БРИКС во время совещания с главой кремля владимиром путиным. Накануне диктатор начал странно заикаться на публике.

Момент попал в трансляцию совещания, передает sports.ru. Российский топ-чиновник не сумел связать пару слов после вопроса президента рф о соревнованиях с коллегами из БРИКС и ШОС. В сети считают, что Чернышенко забыл про поручение путина о проведении Игр с дружественными странами, ведь данный проект существует только в фантазиях диктатора.

путин: Дима, соревнования-то у нас какие намечаются с коллегами из ШОС, БРИКС?

Чернышенко (после паузы): Значит, у нас в 2024 году летом пройдет фестиваль… э… э… (пауза) Владимир Владимирович, сейчас.

путин: Ну, извини. Я знаю, что там в рамках БРИКС какие-то соревнования вы планировали, в рамках ШОС и СНГ. Не помните?

Чернышенко: Совершенно верно.

Добавим, что россия ранее анонсировала Игры БРИКС на лето 2024 года.

Справка:

БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, россии, Индии, КНР и ЮАР.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) — международная организация, в которую входят такие страны: Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, рф, Таджикистан и Узбекистан.

В сети со смехом восприняли случившееся на совещании путина. Пользователи отмечают, что российские чиновники саботируют фантазии диктатора, в частности в спорте.

Ранее сообщалось, что путин объявил, что россия проведет Альтернативную Олимпиаду в 2024 году. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями. Решение по участию россиян на Играх-2024 в Париже пока не принято.