Віце-прем’єр рф зганьбив путіна в прямому ефірі (відео)

Глава кремля доручив провести в росії Ігри БРІКС, але чиновники про це нічого не знають

Віце-прем’єр росії Дмитро Чернишенко забув про Ігри БРІКС під час наради з главою кремля володимиром путіним. Напередодні диктатор почав дивно заїкатися на публіці.

Момент потрапив у трансляцію наради, передає sports.ru. Російський топчиновник не зумів пов’язати пару слів після питання президента рф про змагання з колегами з БРІКС та ШОС. У мережі вважають, що Чернишенко забув про доручення путіна про проведення Ігор із дружніми країнами, адже цей проект існує лише у фантазіях диктатора.

Путін: Діма, змагання-то у нас які намічаються з колегами з ШОС, БРІКС?

Чернишенко (після паузи): Отже, у нас у 2024 році влітку пройде фестиваль… е… е… (пауза) Володимире Володимировичу, зараз.

Путін: Ну, вибач. Я знаю, що там у рамках БРІКС якісь змагання ви планували, у рамках ШОС та СНД. Чи не пам’ятаєте?

Чернишенко: Цілком правильно.

Додамо, що росія раніше анонсувала Ігри БРІКС на літо 2024 року.

Довідка :

БРІКС — міждержавне об’єднання п’яти держав: Бразилії, рф, Індії, КНР та ПАР.

ШОС (Шанхайська організація співробітництва) — міжнародна організація, до якої входять такі країни: Індія, Іран, Казахстан, Киргизія, Китай, Пакистан, рф, Таджикистан та Узбекистан.

У мережі зі сміхом сприйняли те, що сталося на нараді путіна. Користувачі зазначають, що російські урядовці саботують фантазії диктатора, зокрема у спорті.

Раніше повідомлялося, що путін оголосив, що росія проведе Альтернативну Олімпіаду у 2024 році. Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями. Рішення щодо участі росіян на Іграх-2024 у Парижі поки не прийнято.