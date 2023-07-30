Жесткий нокаут с ноги: Гэтжи вырубил Порье в главном событии UFC (видео)

Для Гэтжи это была вторая победа в текущем году

В ночь на 30 июля в рамках турнира UFC 291 встретились бывшие "временные" чемпионы и неоднократные претенденты на полновесный титул чемпиона UFC в лёгком весе американцы Дастин Порье (29-8) и Джастин Гэтжи (25-4).

Поединок завершился досрочно — уже во втором раунде Гэтжи отправил своего соперника в нокаут, передает "Телеграф".

В этом поединке решалась судьба статуса потенциального претендента на чемпионское звание. С первых минут Гэтжи выглядел куда более уверенно, в то врем я как Порье практически не представлял угрозы сопернику.

Постепенно Дастин смог пристреляться и даже отметился несколькими мощными попаданиями, после одного из которых Гэтжи оказался ненадолго потрясён.

В начале второго раунда бойцы поочерёдно атаковали друг друга с дистанции и неожиданно Гэтжи нанёс хай-кик правой в голову, после чего Порье рухнул на настил.

Арбитр моментально прекратил встречу, хотя Джастин пытался добить уже упавшего соперника.

Для Джастина это была вторая победа в текущем году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россиянин проиграл жестким нокаутом у UFC.