Боец UFC не сдержал эмоций

российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов проиграл бразильцу Элизеу Дос Сантосу в поединке на турнире UFC в полусреднем весе. Накануне экс-соперник украинского боксера Александра Усика Кшиштоф Гловацки успешно дебютировал в смешанных единоборствах победой в бою против своего польского соотечественника Патрика Толкачевски.

О поражении Нурмагомедова сообщает "Телеграф". Примечательно, что представитель страны-агрессора дал пощечину сопернику после финального гонга.

Россиянину, вероятно, не понравилось то, что бразилец нанёс удар как раз в тот момент, когда раздавался финальный гонг.

Дос Сантос победил раздельным решением судей — это его 24-й успех в октагоне при семи поражениях. Нурмагомедов проиграл в четвертый раз в ММА после 22 поединков.

Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко "победил" блогера в Москве в позорном поединке, который, скорее всего, имел договорной характер.

Знаменитый боец смешанных единоборств из рф Федор Емельяненко отметил, что выход в октагон его брата, у которого большие проблемы с алкоголем, является преступлением.