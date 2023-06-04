росіянин на фоні поразки в бою UFC дав ганебний ляпас супернику після гонгу (відео)

Боєць UFC не втримав емоцій

російський боєць UFC Абубакар Нурмагомедов програв бразильцю Елізеу Дос Сантосу в поєдинку на турнірі UFC в напівсередній вазі. Напередодні екссуперник українського боксера Олександра Усика Кшиштоф Гловацький успішно дебютував у змішаних єдиноборствах перемогою в бою проти свого польського співвітчизника Патріка Толкачевського.

Про поразку Нурмагомедова повідомляє "Телеграф". Примітно, що представник країни-агресора дав ляпас супернику після фінального гонгу.

росіянину ймовірно не сподобалося те, що бразилець завдав удару саме в той момент, коли пролунав фінальний гонг.

Дос Сантос переміг роздільним рішенням суддів — це його 24-й успіх в октагоні за семи поразок. Нурмагомедов програв вчетверте в ММА після 22 поєдинків.

Раніше російський боєць ММА Олександр Ємельяненко "переміг" блогера в Москві у ганебному поєдинку, який, швидше за все, мав договірний характер.

Знаменитий боець змішаних єдиноборств з Росії Федір Омеляненко зазначив, що вихід в октагон його брата, в якого великі проблеми з алкоголем, є злочином.