Жорсткий нокаут з ноги: Гетжі вирубив Пор’є у головній події UFC (відео)

Для Геджі це була друга перемога цього року

У ніч на 30 липня в рамках турніру UFC 291 зустрілися колишні "тимчасові" чемпіони та неодноразові претенденти на повноважний титул чемпіона UFC у легкій вазі американці Дастін Пор’є (29-8) та Джастін Гетжі (25-4).

Поєдинок завершився достроково — вже у другому раунді Геджі відправив свого суперника в нокаут, передає "Телеграф".

У цьому поєдинку вирішувалася доля статусу потенційного претендента на звання чемпіона. З перших хвилин Гетжі виглядав куди впевненіше, у той час я як Пор’є практично не становив загрози супернику.

Поступово Дастін зміг пристрілятися і навіть відзначився кількома потужними влученнями, після одного з яких Геджі виявився ненадовго вражений.

На початку другого раунду бійці по черзі атакували один одного з дистанції і несподівано Гетжі наніс хай-кік правою в голову, після чого Пор’є впав на підлогу.

Арбітр моментально припинив зустріч, хоча Джастін намагався добити суперника.

Для Джастіна це була друга перемога цього року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіянин програв жорстким нокаутом у UFC.