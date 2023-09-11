С мировым рекордом: спасатель из Киева добыл яркую победу на соревнованиях в США (видео)

Изначально наш спасатель ехал в США в качестве судьи

Украинский спасатель Александр Баран стал победителем соревнований пожарных Firefighter Challenge. Они прошли на прошлой неделе в городе Гувер штата Алабама, США.

Как сообщили в ГСЧС Украины, представитель Киева прошел дистанцию ​​со временем 1:19:98 и установил мировой рекорд. Баран выступал в возрастной категории 40+.

Прошлый мировой рекорд держался с 2014 года. В соревнованиях приняли участие 16 подразделений пожарной службы США, которые соревновались в командных категориях "Тандем" и "Эстафета".

Интересно, что украинские спасатели Александр Баран и Владимир Дудка были приглашены на соревнования в составе судей. Данный турнир стал для наших пожарных подготовкой перед чемпионатом мира.

Отметим, что в октябре 2022 года Александр Баран установил мировой рекорд на международных соревнованиях Firefighter Combat Challenge. Тогда вместе с американским спасателем из округа Сент-Люсия они показали время 01:06:80 в категории "Мужской тандем".

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинка Екатерина Садурская установила новый абсолютный мировой рекорд в нырянии с постоянным весом без ласт.