Продержалась под водой более 3 минут: украинка снова переписала историю (фото, видео)

Новый мировой рекорд она установила на турнире Vertical Blue 2023

Украинка Екатерина Садурская установила новый абсолютный мировой рекорд в нырянии с постоянным весом без ласт (Constant Weight Without Fins). Она превзошла свое же достижение в 76 метров, нырнув еще глубже на 1 метр.

Об этом харьковчанка сообщила на своей странице в Instagram.

"Это мой третий мировой рекорд для Украины в этой дисциплине", — написала она.

Новый мировой рекорд она установила на турнире Vertical Blue 2023, который проходил на Багамах. В обшей сложности она провела под водой она провела более 3 минут 12 секунд.

Чтобы понять масштабы достижения нашей спортсменки, стоит напомнить, что максимальная глубина Азовского моря составляет 15 метров.

Интересно, что для Садурской это уже третий мировой рекорд. 22 июля ей покорилась глубина 74 метра, а спустя несколько дней она нырнула на 76 метров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта Украины (ФПСУ) статуса национальной из-за фото. Это произошло после того, как спортивные власти пригрозили федерациям, которые отправят украинские делегации на международные турниры с участием россиян и белорусов.