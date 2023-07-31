Протрималася під водою понад 3 хвилини: українка знову переписала історію (фото, відео)

Новий світовий рекорд вона встановила на турнірі Vertical Blue 2023

Українка Катерина Садурська встановила новий абсолютний світовий рекорд у пірнанні із постійною вагою без ласт (Constant Weight Without Fins). Вона перевершила своє ж досягнення 76 метрів, пірнувши ще глибше на 1 метр.

Про це харків’янка повідомила на своїй сторінці у Instagram.

"Це мій третій світовий рекорд для України у цій дисципліні", — написала вона.

Новий світовий рекорд вона встановила на турнірі Vertical Blue 2023, який відбувся на Багамах. Загалом вона провела під водою вона провела більше 3 хвилин 12 секунд.

Щоб збагнути масштаби досягнення нашої спортсменки, варто нагадати, що максимальна глибина Азовського моря становить 15 метрів.

Цікаво, що для Садурської це вже третій світовий рекорд. 22 липня їй підкорилася глибина 74 метри, а за кілька днів вона пірнула на 76 метрів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту України (ФПСУ) статус національної через фото. Це сталося після того, як спортивна влада пригрозила федераціям, які відправлять українські делегації на міжнародні турніри за участю росіян та білорусів.