Зі світовим рекордом: рятувальник з Києва здобув яскраву перемогу на змаганнях у США (відео)

Спочатку наш рятувальник їхав до США як суддя

Український рятувальник Олександр Баран став переможцем змагань пожежників Firefighter Challenge. Вони пройшли минулого тижня в місті Гувер, штат Алабама, США.

Як повідомили у ДСНС України, представник Києва пройшов дистанцію з часом 1:19:98 та встановив світовий рекорд. Баран виступав у віковій категорії 40+.

Минулий світовий рекорд тримався з 2014 року. У змаганнях взяли участь 16 підрозділів пожежної служби США, які змагалися у командних категоріях "Тандем" та "Естафета".

Цікаво, що українських рятувальників Олександра Барана та Володимира Дудку було запрошено на змагання у складі суддів. Цей турнір став для наших пожежників підготовкою перед чемпіонатом світу.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року Олександр Баран встановив світовий рекорд на міжнародних змаганнях Firefighter Combat Challenge. Тоді разом із американським рятувальником із округу Сент-Люсія вони показали час 01:06:80 у категорії "Чоловічий тандем".

Раніше "Телеграф" писав про те, що українка Катерина Садурська встановила новий абсолютний світовий рекорд у пірнанні із постійною вагою без ластів.