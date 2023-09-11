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Зі світовим рекордом: рятувальник з Києва здобув яскраву перемогу на змаганнях у США (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Українець Олександр Баран встановив не перший рекорд
Українець Олександр Баран встановив не перший рекорд. Фото ДСНС

Спочатку наш рятувальник їхав до США як суддя

Український рятувальник Олександр Баран став переможцем змагань пожежників Firefighter Challenge. Вони пройшли минулого тижня в місті Гувер, штат Алабама, США.

Як повідомили у ДСНС України, представник Києва пройшов дистанцію з часом 1:19:98 та встановив світовий рекорд. Баран виступав у віковій категорії 40+.

Минулий світовий рекорд тримався з 2014 року. У змаганнях взяли участь 16 підрозділів пожежної служби США, які змагалися у командних категоріях "Тандем" та "Естафета".

Цікаво, що українських рятувальників Олександра Барана та Володимира Дудку було запрошено на змагання у складі суддів. Цей турнір став для наших пожежників підготовкою перед чемпіонатом світу.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року Олександр Баран встановив світовий рекорд на міжнародних змаганнях Firefighter Combat Challenge. Тоді разом із американським рятувальником із округу Сент-Люсія вони показали час 01:06:80 у категорії "Чоловічий тандем".

Раніше "Телеграф" писав про те, що українка Катерина Садурська встановила новий абсолютний світовий рекорд у пірнанні із постійною вагою без ластів.

Теги:
#Україна #Спорт #США #Рятувальники