"Полный зашквар": власти рф опозорились с награждением спортсменов

Странная история произошла в рф

Власти Якутии вручили денежные премии спортсменам за выдающиеся выступление на Азиатских играх-2023. Все бы ничего, но российских спортсменов не допустили к этим соревнованиям по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников от лица руководства республики вручил борцу Айаалу Лазареву и легкоатлетке Сардане Трофимовой по миллиону рублей за успешное выступление на Азиатских играх. Об этом сообщает ysia.ru.

Личные тренеры спортсменов – Иван Сивцев и Татьяна Жиркова – получили от чиновников премии в размере 500 тысяч рублей. Примечательно, что вышеназванные спортсмены представляли на Играх Киргизию. Сардана выиграла "бронзу" в марафоне, а Айаал стал третьим в борцовском турнире.

Российские пользователи сети возмущены, почему деньги из бюджета рф идут на спортсменов из другой страны. В сети назвали данное решение властей рф "полным зашкваром".

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Напомним, в рф из-за решения МОК по Азиатским играм-2023 обиделись на организацию. На данный момент МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято.