"Бавария" опозорилась в Кубке Германии, проиграв команде из 3-го дивизиона (видео)

В немецком Саарбрюккене большой праздник

В среду, 1 ноября, "Бавария" с треском провалилась в Кубке Германии сезона 2023/24. Накануне мюнхенцы разгромили "Дармштадт" со счетом 8:0.

Встреча 1/16 финала Кубка Германии, проходившая на стадионе Ludwigsparkstadion в Саарбрюккене завершилась сенсационно победой одноименной команды со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды обменялись голами в первом тайме. На точный выстрел Томаса Мюллера хозяева ответили голом Патрика Зонтгаймера. Кульминацией встречи стала шестая компенсированная минута, на которой "Саарбрюккен" добыл победу. Решающий гол на свой счет записал Марсель Гаус, замкнувший прострел партнера с правого фланга.

Добавим, что "Саарбрюккен" выступает в 3-м по силе немецком дивизионе. На данный момент команда занимает 15-е место в третьей немецкой лиге.

Видеообзор матча "Саарбрюккен" — "Бавария":

Добавим, что "Бавария" вылетела из Кубка Германии накануне Дер-Класирек. Уже в субботу, 4 ноября, мюнхенцы сыграют против "Боруссии" Д.

Ранее сообщалось, что "Бавария" успешно выступает в Лиге чемпионов. По итогам 3 туров мюнхенцы лидируют в группе А, опережая "Галатасарай", "Копенгаген" и "Манчестер Юнайтед". С турнирными раскладами команд в Лиге чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".