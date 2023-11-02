"Баварія" зганьбилась у Кубку Німеччини, програвши команді з 3-го дивізіону (відео)

У німецькому Саарбрюккені велике свято

У середу, 1 листопада, "Баварія" з тріском провалилася у Кубку Німеччини сезону 2023/24. Напередодні мюнхенці розгромили "Дармштадт" із рахунком 8:0.

Зустріч 1/16 фіналу Кубка Німеччини, що проходила на стадіоні Ludwigsparkstadion у Саарбрюккені, завершилася сенсаційно перемогою однойменної команди з рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди обмінялися голами у першому таймі. На точний постріл Томаса Мюллера господарі відповіли голом Патріка Зонтгаймера. Кульмінацією зустрічі стала шоста компенсована хвилина, на якій "Саарбрюккен" здобув перемогу. Вирішальний гол на свій рахунок записав Марсель Гаус, який замкнув простріл партнера з правого флангу.

Додамо, що "Саарбрюккен" виступає у 3-му за силою німецькому дивізіоні. Наразі команда посідає 15-те місце у третій німецькій лізі.

Відеоогляд матчу "Саарбрюккен" — "Баварія":

Додамо, що "Баварія" вилетіла з Кубка Німеччини напередодні Дер-Класірек. Вже у суботу, 4 листопада, мюнхенці зіграють проти "Боруссії" Д.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" успішно виступає у Лізі чемпіонів. За підсумками 3 турів мюнхенці лідирують у групі А, випереджаючи "Галатасарай", "Копенгаген" та "Манчестер Юнайтед". З турнірними розкладами команд у Лізі чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".