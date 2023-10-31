Чемпіонат Німеччини з футболу, 10 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У Дортмунді пройде Дер Класікер

У п’ятницю, 3 листопада, у стартовому матчі 10-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 зустрінуться "Дармштадт" та "Бохум" Івана Ордеця. У минулому турі команда українця зіграла внічию з "Майнцом" (2:2).

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі ігрового тижня у Німеччині відбудеться Дер Класікер "Боруссія" Д — "Баварія". Крім того, лідер першості "Баєр" зіграє у гостях проти "Гоффенгайму".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 3 листопада

"Дармштадт" — "Бохум" — 21:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Субота, 4 листопада

"Кельн" — "Аугсбург" — 16:30 — setantasports.com

"Майнц" — "РБ Лейпциг" — 16:30 — setantasports.com

"Уніон" Берлін — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com

"Фрайбург" — "Боруссія" М — 16:30 — setantasports.com

"Гоффенгайм" — "Баєр" — 16:30 — setantasports.com

"Боруссія" Д — "Баварія" — 19:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Неділя, 5 листопада

"Вольфсбург" — "Вердер" — 16:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

"Гайденгайм" — "Штутгарт" — 18:30 — setantasports.com

Турнірне становище команд після 9 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 8-го туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що у 7-му турі "Бохум" дав бій РБ Лейпциг (0:0).