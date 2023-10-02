Чемпіонат Німеччини з футболу, 7 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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"Баєр" захопив лідерство у чемпіонаті Німеччини
У п’ятницю, 6 жовтня, матчем "Борусія" М — "Майнц" стартує 7-й тур Бундесліги сезону 2023/24. У минулому турі "Баварія" та РБ Лейпциг видали вогняну нічию, через що леверкузенський "Баєр" очолив турнірну таблицю.
З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться учасники Ліги чемпіонів "Боруссія" Д та "Уніон" Берлін. "Баварія" зіграє проти "Фрайбурга", а "Бохум" українського центрбека Івана Ордеця вирушить у гості до "РБ Лейпциг".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 6 жовтня
"Боруссія" М — "Майнц" — 21:30 — setantasports.com
Субота, 7 жовтня
"Аугсбург" — "Дармштадт" — 16:30 — setantasports.com
"Боруссія" Д — "Уніон" Берлін — 16:30 — setantasports.com
"РБ Лейпциг" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com
"Штутгарт" — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com
"Вердер" — "Гоффенгайм" — 19:30 — setantasports.com
Неділя, 8 жовтня
"Баєр" — "Кельн" — 16:30 — setantasports.com
"Баварія" — "Фрайбург" — 18:30 — setantasports.com
"Айнтрахт" Ф — "Гайденгайм" — 20:30 — setantasports.com
З результатами та відеооглядами матчів 5 туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 4-му турі німецької першості "Баварія" не зуміла перемогти "Баєр".