Чемпіонат Німеччини з футболу, 6 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Баварія" поки що не може відірватися від переслідувачів

У суботу, 29 вересня, матчем "Гоффенхайм" — "Боруссія" Д стартує 6-й тур Бундесліги сезону 2023/24. За підсумками минулого туру в першості Німеччини знову не виявилося одноосібного лідера.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "РБ Лейпциг" та "Баварія", які грали у матчі за Суперкубок Німеччини (3:0 на користь Червоних Биків). "Бохум" українського центрбека Івана Ордеця прийме "Боруссію" М.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П'ятниця, 29 вересня

"Гоффенхайм" — "Боруссія" Д — 21:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Субота, 30 вересня

"Бохум" — "Боруссія" М — 16:30 — setantasports.com

"Вольфсбург" — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com

"Кельн" — "Штутгарт" — 16:30 — setantasports.com

"Майнц" — "Баєр" — 16:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Гайденгайм" — "Уніон" Берлін — 16:30 — setantasports.com

"РБ Лейпциг" — "Баварія" — 19:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Неділя, 1 жовтня

"Дармштадт" — "Вердер" — 16:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Фрайбург" — "Аугсбург" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports+

Турнірне становище команд після 5 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 4 туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 3-му турі німецької першості "Баварія" розправилася з "Боруссією" М (2:1).