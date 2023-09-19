Чемпіонат Німеччини з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У німецькій першості не залишилося команд, які б не втрачали очки
У п’ятницю матчем "Штутгарт" — "Дармштадт" стартує 5-й тур Бундесліги сезону 2023/24. Минулого ігрового тижня "Баварія" та "Баєр" вперше втратили очки, зігравши в гольову нічию в Мюнхені (2:2).
З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Боруссія" М та "РБ Лейпциг". "Боруссія" Д зіграє проти "Вольфсбурга", а "Баварія" — проти "Бохуму" українця Івана Ордеця. Лідер першості "Баєр" прийме "Гайденгайм".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 22 вересня
"Штутгарт" — "Дармштадт" — 21:30 — setantasports.com, Setanta Sports
Суботу, 23 вересня
"Аугсбург" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com
"Баварія" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com, Setanta Sports +
"Боруссія" Д — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com
"Боруссія" М — "РБ Лейпциг" — 16:30 — setantasports.com
"Уніон" Берлін — "Гоффенгайм" — 16:30 — setantasports.com
"Вердер" — "Кельн" — 19:30 — setantasports.com, Setanta Sports
Неділя, 24 вересня
"Баєр" — "Гайденгайм" — 16:30 — setantasports.com
"Айнтрахт" Ф — "Фрайбург" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports +
З результатами та відеооглядами матчів 3 туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у другому турі чемпіонату Німеччини "Боруссія" Д сенсаційно не зуміла перемогти "Бохум" (1:1).