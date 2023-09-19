Чемпіонат Німеччини з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У німецькій першості не залишилося команд, які б не втрачали очки

У п’ятницю матчем "Штутгарт" — "Дармштадт" стартує 5-й тур Бундесліги сезону 2023/24. Минулого ігрового тижня "Баварія" та "Баєр" вперше втратили очки, зігравши в гольову нічию в Мюнхені (2:2).

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Боруссія" М та "РБ Лейпциг". "Боруссія" Д зіграє проти "Вольфсбурга", а "Баварія" — проти "Бохуму" українця Івана Ордеця. Лідер першості "Баєр" прийме "Гайденгайм".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 22 вересня

"Штутгарт" — "Дармштадт" — 21:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Суботу, 23 вересня

"Аугсбург" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com

"Баварія" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Боруссія" Д — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com

"Боруссія" М — "РБ Лейпциг" — 16:30 — setantasports.com

"Уніон" Берлін — "Гоффенгайм" — 16:30 — setantasports.com

"Вердер" — "Кельн" — 19:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Неділя, 24 вересня

"Баєр" — "Гайденгайм" — 16:30 — setantasports.com

"Айнтрахт" Ф — "Фрайбург" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

Турнірне становище команд після 4 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 3 туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у другому турі чемпіонату Німеччини "Боруссія" Д сенсаційно не зуміла перемогти "Бохум" (1:1).