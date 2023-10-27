Чемпіонат Німеччини з футболу, 9 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Казка "Баєра" триває

У п’ятницю, 27 жовтня, "Бохум" Івана Ордеця зіграє проти "Майнца" у рамках стартового матчу 9-го туру Бундесліги сезону 2023/24. У минулому турі команда українця поступилася "Фрайбургу" (1:2).

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі ігрового тижня "Айнтрахт" Ф прийме "Боруссію" Д. Додамо, що "Баварія" зіграє проти "Дармштадта", а "РБ Лейпциг" — проти "Кельна".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 27 жовтня

"Бохум" — "Майнц" — 21:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Субота, 28 жовтня

"Аугсбург" — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com

"Баварія" — "Дармштадт" — 16:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

"Борусія" М — "Гайденгайм" — 16:30 — setantasports.com

"Вердер" — "Уніон" Берлін — 16:30 — setantasports.com

"Штутгарт" — "Гоффенгайм" — 16:30 — setantasports.com

"РБ Лейпциг" — "Кельн" — 19:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Неділя, 29 жовтня

"Айнтрахт" Ф — "Боруссія" Д — 16:30 — setantasports.com

"Баєр" — "Фрайбург" — 18:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

Турнірне становище команд після 8 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 7-го туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 6-му турі чемпіонату Німеччини "Бохум" поступився "Боруссії" М (1:3).