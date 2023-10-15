Чемпіонат Німеччини з футболу, 8 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Баварія" поки що поступається "Штутгарту" та "Баєру"

У п’ятницю, 20 жовтня, матчем "Боруссія" Д — "Вердер" стартує 8-й тур чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2023/24. У минулому турі дортмундці зім’яли "Уніон" у битві команд, які беруть участь у Лізі чемпіонів.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі ігрового тижня "Уніон" Берлін спробує відібрати очки у "Штутгарта", що набрав хід, а "Баварія" вирушить у гості до "Майнца". Додамо, що "Бохум" українського центрбека Івана Ордеця проведе виїзний поєдинок проти "Фрайбурга".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 20 жовтня

"Боруссія" Д — "Вердер" — 21:30 — setantasports.com

Субота, 21 жовтня

"Вольфсбург" — "Баєр" — 16:30 — setantasports.com

"Гоффенгайм" — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com

"Дармштадт" — "РБ Лейпциг" — 16:30 — setantasports.com

"Уніон" Берлін — "Штутгарт" — 16:30 — setantasports.com

"Фрайбург" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com

"Майнц" — "Баварія" — 19:30 — setantasports.com

Неділя, 22 жовтня

"Кельн" — "Боруссія" М — 16:30 — setantasports.com

"Гайденгайм" — "Аугсбург" — 18:30 — setantasports.com

Турнірне становище команд після 7 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 6-го туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 5-му турі німецької першості "Боруссія" Д мінімально переграла "Вольфсбург".