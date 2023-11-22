Воюет за ВСУ с первых дней войны: в рф взялись за известного тренера, отрекшегося от путина
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Известный наставник не поддерживает путинский режим
Заслуженный тренер россии по кикбосингу Ахмад Ахмедов, который воюет на стороне ВСУ против оккупантов, попал в немилость у себя на родине. Он стал фигурантом уголовного дела.
Как пишут росСМИ, против него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК рф). Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Известный тренер вступил в ряды территориальной обороны с началом полномасштабного вторжения россии. В октябре 2022 года он стал заместителем командира подразделения "Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля".
В Украине Ахмедов проживает с 2017 года, где тренировал сборную страны по кикбоксингу, а также был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга "К-1". Он является президентом Всеукраинского конгресса народов Дагестана.
В интервью "Радио Свобода" в 2022 году он заявлял, что его семья осталась в Дагестане, где он долгое время был главным тренером сборной по кикбоксингу. Также он признался, что от гражданства рф он не отказывался.
Российские болельщики, предсказуемо, раскритиковали Ахмедова и назвали его предателем после новости о возбуждении уголовного дела против него.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в немилость россиянам попал известный футболист, которого раньше они любили.