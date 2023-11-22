Воює за ЗСУ з перших днів війни: в росії взялися за відомого тренера, який зрікся путіна

Відомий наставник не підтримує путінський режим

Заслужений тренер росії з кікбосингу Ахмад Ахмедов, який воює на боці ЗСУ проти окупантів, потрапив у немилість у себе на батьківщині. Він став фігурантом кримінальної справи.

Як пишуть росЗМІ, проти нього порушили кримінальну справу про держзраду (ст. 275 КК рф). Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Відомий тренер вступив до лав територіальної оборони з початком повномасштабного вторгнення рф. У жовтні 2022 року він став заступником командира підрозділу "Дагестанський добровольчий батальйон імені імама Шаміля".

В Україні Ахмедов, проживає з 2017 року, де тренував збірну країни з кікбоксингу, а також був призначений президентом федерації професійного кікбоксингу "К-1". Він є президентом Всеукраїнського конгресу народів Дагестану.

В інтерв’ю "Радіо Свобода" у 2022 році він заявляв, що його родина залишилася в Дагестані, де він довгий час був головним тренером збірної з кікбоксингу. Також він зізнався, що від громадянства росії він не відмовлявся.

Російські вболівальники, передбачувано, розкритикували Ахмедова та назвали його зрадником після новини про порушення кримінальної справи проти нього.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно до немилості росіянам потрапив відомий футболіст, якого раніше вони любили.