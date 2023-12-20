Российскую команду дисквалифицировали из-за "национального происхождения игроков"

Россияне даже сыграли на турнире один матч

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по шутеру Rainbow Six Siege. Накануне в сети высмеяли рабочую встречу украинского чиновника с принцем Саудовской Аравии касательно развития киберспорта в нашей стране.

О дисквалификации сообщила пресс-служба Virtus.pro в Telegram. По их информации, команду убрали с турнира якобы из-за "национального происхождения игроков".

Добавим, что российская команда, которую на турнир пригласила компания Ubisoft, успела сыграть один матч квалификации. В Virtus.pro добавили, что будут жаловаться из-за "открытого проявления дискриминации к игрокам".

"Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков", — сообщили в организации.

В Virtus.pro сделали заявление з-за дисквалификации

В составе Virtus.pro по Rainbow Six Siege выступают 5 россиян. Команда вышла на мейджор в США и чемпионат мира в Бразилии в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что украинская команда NAVI победила на чемпионате мира по CS:GO. В России назвали эту победу своей, ведь в составе NAVI выступало несколько россиян.