Совесть не мучает? Украинский киберспортсмен играет за россиян, пока оккупанты уничтожают его родной город

Украинец заступился за российских коллег

Украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок прокомментировал свое выступление в составе российской команды BetBoom на турнире ESL One Berlin Major по Dota 2. Недавно украинца раскритиковали в сети за помощь российской команде во время полномасштабной войны в Украине.

На telegram-канале "Панго з Джавеліном — новини Dota 2 українською" появился отрывок из стрима, на котором Роман отвечает на вопрос про свое выступление за российскую команду. Киберспортсмен заявил, что его не мучает совесть, несмотря на то, что российские оккупанты планомерно уничтожают его родной Никополь. Фоминок считает, что его российские одноклубники не причастны к войне.

– Как там твой родной Никополь, пока ты с друзьями из BetBoom играешь, совесть не мучает?

– За что мне совесть мучить, что я играю в Dota с ребятами, которые имеют русский паспорт? Нет, не мучает. Они не имеют никакого отношения к происходящему, — сказал Фоминок.

Добавим, что Роман в составе BetBoom на турнире в Германии заменил россиянина Ивана Pure Москаленко, которому немецкие власти не дали визу. Отметим, Москаленко, выступая за Virtus.pro, во время одного из матчей нарисовал символ войны против Украины (букву Z) на мини-карте.

Ранее сообщалось, что киберспортивная Международная федерация "забыла", что Донбасс и Крым являются территорией Украины.