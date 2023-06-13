Совість не мучить? Український кіберспортсмен грає за росіян, поки окупанти знищують його рідне місто

Українець заступився за російських колег

Український кіберспортсмен Роман "Resolut1on" Фомінок прокоментував свій виступ у складі російської команди BetBoom на турнірі ESL One Berlin Major з Dota 2. Нещодавно українця розкритикували у мережі за допомогу російській команді під час повномасштабної війни в Україні.

На telegram-каналі "Панго з Джавеліном — новини Dota 2 по-русски" з’явився уривок зі стриму, на якому Роман відповідає на запитання про свій виступ за російську команду. Кіберспортсмен заявив, що його не мучить совість, попри те, що російські окупанти планомірно знищують його рідний Нікополь. Фомінок вважає, що його російські одноклубники не причетні до війни.

– Як там твій рідний Нікополь, поки ти з друзями з BetBoom граєш, сумління не мучить?

– За що мене повинна совість мучити, що я граю в Dota із хлопцями, які мають російський паспорт? Ні, не мучить. Вони не мають жодного відношення до того, що відбувається, — сказав Фомінок.

Додамо, що Роман у складі BetBoom на турнірі в Німеччині замінив росіянина Івана Pure Москаленка, якому німецька влада не дала візу. Зазначимо, Москаленко, виступаючи за Virtus.pro, під час одного із матчів намалював символ війни проти України (літеру Z) на мінікарті.

Раніше повідомлялося, що кіберспортивна Міжнародна федерація "забула", що Донбас та Крим є територією України.