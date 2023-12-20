Російську команду дискваліфікували через "національне походження гравців"

Росіяни навіть зіграли на турнірі один матч

Російську кіберспортивну команду Virtus.pro дискваліфікували з турніру по шутеру Rainbow Six Siege. Напередодні у мережі висміяли робочу зустріч українського чиновника з принцом Саудівської Аравії щодо розвитку кіберспорту в нашій країні.

Про дискваліфікацію повідомила пресслужба Virtus.pro в Telegram. За їхньою інформацією, команду прибрали з турніру нібито через "національне походження гравців".

Додамо, що російська команда, яку запросила компанія Ubisoft на турнір, встигла зіграти один матч кваліфікації. У Virtus.pro додали, що скаржитимуться через "відкритий прояв дискримінації до гравців".

"Попри нашу готовність і перший матч, що вже відбувся, сьогодні ми отримали несподіване повідомлення про дискваліфікацію команди. За інформацією, яку ми отримали від адміністрації, рішення було прийняте через національне походження гравців", — повідомили в організації.

У Virtus.pro зробили заяву через дискваліфікацію

У складі Virtus.pro з Rainbow Six Siege виступають 5 росіян. Команда вийшла на мейджор у США та чемпіонат світу у Бразилії у цій дисципліні.

Раніше повідомлялося, що українська команда NAVI перемогла на чемпіонаті світу з CS:GO. У Росії назвали цю перемогу своєю, адже у складі NAVI виступало кілька росіян.