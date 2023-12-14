"Сюрреалістичний сюр": у мережі висміяли зустріч українського чиновника з принцом Саудівської Аравії

Член Королівської родини Саудівської Аравії очолює Міжнародну федерацію електронного спорту

Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай висміяв робочу зустріч українського спортивного функціонера Дениса Давидова з президентом Міжнародної федерації електронного спорту (International esports Federation) його величністю принцом Фейсалом ібн Бандар ібн Султан Аль Саудом. Нещодавно Волочай присоромив гравців збірної України через скарги через зарплату.

Про зустріч голови Комісії з кіберспорту Національного олімпійського комітету Давидова з членом королівської родини Саудівської Аравії повідомляє пресслужба НОК України у Facebook. Волочай на своєму telegram-каналі назвав ситуацію абсурдною.

За інформацією НОК України, принц відзначив високий рівень проведення чемпіонату Європи-2021 з електронного футболу у Кривому Розі.

НОК України повідомив про робочу зустріч Дениса Давидова з принцом Саудівської Аравії

"Це такий сюрреалістичний сюр, що я просто навіть не знаю, на якому рівні це коментувати, і як саме з цього познущатися. Просто собі уявляю Файсала, який такий — так пацани, я бачив чемпіонат по PESу в Кривому Розі, чудовий був турнір, світового рівня", — зазначив Волочай.

У мережі лише посміялися з цієї новини. Один із користувачів зазначив, що "титул" в українського функціонера довший, ніж у представника королівської родини.

Раніше повідомлялося, що український кіберспортсмен Роман "Resolut1on" Фомінок виступив за російську команду, поки РФ знищує його місто.

Нагадаємо, кіберспортивна Міжнародна федерація "забула", що Донбас та Крим є територією України.