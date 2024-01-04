Анчелотти накричал на Лунина в раздевалке из-за поступка украинца на поле (видео)

Украинский вратарь получил желтую карточку на ровном месте

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти остался недоволен действиями вратаря сборной Украины Андрея Лунина после победы над "Мальоркой" (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги сезона 2023/24.

Об этом сообщает Defensa Central. По информации источника, после игры итальянский специалист в раздевалке раскритиковал вингера Родриго и украинского голкипера за полученные желтые карточки из-за споров с судьей. Анчелотти попросил своих игроков сохранять хладнокровие, понимая, что иногда к арбитрам действительно есть вопросы.

"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", — сказал Анчелотти.

Хоть Лунин и не пропустил в игре с "Мальоркой", однако в одном из эпизодов в конце первого тайма украинец сыграл нелучшим образом. Андрей начал спорить с рефери по поводу возможного фола в атаке, однако арбитр лишь "наградил" кипера "горчичником".

Видеообзор матча "Реал" - "Мальорка"

Ранее сообщалось, что Лунин может воссоединиться с Михаилом Мудриком в "Челси".

Напомним, украинский вратарь выдал сейв года в игре против "Кадиса".