Анчелотті накричав на Луніна у роздягальні через вчинок українця на полі (відео)

Український воротар отримав жовту картку на рівному місці

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті залишився незадоволеним діями воротаря збірної України Андрія Луніна після перемоги над "Мальоркою" (1:0) у матчі 19-го туру Ла Ліги сезону 2023/24.

Про це повідомляє Defensa Central. За інформацією джерела, після гри італійський фахівець у роздягальні розкритикував вінгера Родріго та українського голкіпера за отримані жовті картки через суперечки із суддею. Анчелотті попросив своїх гравців зберігати холоднокровність, розуміючи, що іноді й справді до арбітрів є питання.

"Ми не можемо просто так отримувати ці картки, мені не подобається, що вони були отримані за розмови", — сказав Анчелотті.

Хоча Лунін і не пропустив у грі з "Мальоркою", проте в одному з епізодів наприкінці першого тайму українець зіграв не найкращим чином. Андрій почав сперечатися з рефері з приводу можливого фолу в атаці, проте арбітр лише "нагородив" кіпера "гірчичником".

Відеоогляд матчу "Реал" — "Мальорка"

Раніше повідомлялося, що Лунін може возз’єднатися з Михайлом Мудриком у "Челсі".

Нагадаємо, український воротар видав сейв року у грі проти "Кадіса".