Украинский футболист продлил контракт с европейским топ-клубом

Юный украинский нападающий продлил свое соглашение с немецким клубом

Леверкузенский "Байер" подписал новый контракт с украинским форвардом юношеской команды U-17 Артемом Степановым. К слову, УЕФА хотел вернуть российских одногодок украинца в международный футбол, но потерпел неудачу.

Степанов и "Байер" договорились о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в Instagram.

Украинец подписал новый контракт с "Фармацевтами" до лета 2027 года. Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Степанов перешел в "Байер" на правах свободного агента. До этого юный форвард сборной Украины U-17 выступал за юношескую команду "Шахтера".

Артем, рост которого составляет 192 см, в кампании 2023/24 наколотил в ворота соперников в зоне Запад Бундеслиги U-17 9 голов в 16 играх. Также на его счету один ассист.

Ранее сообщалось, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик получил индивидуальную награду в Англии.

Напомним, украинский вингер Евгений Коноплянка оставил след в истории румынского футбола. ЧФР Клуж попрощался со знаменитым украинским футболистом, после чего ввел в клубе "правило Коноплянки".