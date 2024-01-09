Український футболіст продовжив контракт із європейським топ-клубом

Юний український нападник продовжив свою угоду з німецьким клубом

Леверкузенський "Баєр" підписав новий контракт з українським форвардом юнацької команди U-17 Артемом Степановим. До речі, УЄФА хотів повернути російських однолітків українця у міжнародний футбол, але зазнав невдачі.

Степанов та "Баєр" домовилися про довгострокову співпрацю. Про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в Instagram.

Українець підписав новий контракт із "Фармацевтами" до літа 2027 року. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Степанов перейшов до "Баєра" на правах вільного агента. До цього юний форвард збірної України U-17 виступав за юнацьку команду "Шахтаря".

Артем, зріст якого становить 192 см, у кампанії 2023/24 забив у ворота суперників у зоні Захід Бундесліги U-17 9 голів у 16 іграх. Також на його рахунку один асист.

Раніше повідомлялося, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик отримав індивідуальну нагороду в Англії.

Нагадаємо, український вінгер Євген Коноплянка залишив слід в історії румунського футболу. ЧФР Клуж попрощався зі знаменитим українським футболістом, після чого запровадив у клубі "правило Коноплянки".