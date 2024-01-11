Футбольная сборная едва не погибла в полном составе

Обычный перелет едва не привел к трагедии

Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание в самолете, когда летели на Кубок африканских наций-2023. В транспортном средстве отказала система подачи кислорода в салон с пассажирами.

Об этом сообщает dailymail. По информации источника, несколько игроков потеряли сознание и очнулись только после экстренного приземления.

Кроме того, на борту не работал кондиционер. Сочетание жары и нехватки кислорода едва не привело к трагедии. Команда и тренерский штаб Гамбии направлялись из Банжула (Гамбия) в Кот-д'Ивуар на турнир. После посадки на рейс сразу нескольким футболистам стало плохо. Пилоты заметили проблему и совершили аварийную посадку в Банжуле.

"Мы все могли погибнуть. Все быстро заснули, включая меня. Я видел короткие сны о том, как прошла моя жизнь.

Через девять минут пилот решил вернуться, потому что в салоне не было подачи кислорода. Некоторые игроки проснулись только после приземления.

Мы чуть не отравились угарным газом. Через полчаса полета мы все были бы мертвы", – рассказал в комментарии nieuwsblad главный тренер сборной Гамбии бельгиец Том Саинтфит.

КАН-2023 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.

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