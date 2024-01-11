Футбольна збірна мало не загинула у повному складі
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Звичайний переліт мало не призвів до трагедії
Футболісти збірної Гамбії знепритомніли в літаку, коли летіли на Кубок африканських націй-2023. У транспортному засобі відмовила система подачі кисню до салону з пасажирами.
Про це повідомляє dailymail. За інформацією джерела, кілька гравців втратили свідомість і прокинулися лише після екстреного приземлення.
Крім того, на борту не працював кондиціонер. Поєднання спеки та нестачі кисню мало не призвело до трагедії. Команда та тренерський штаб Гамбії прямували з Банжула (Гамбія) у Кот-д’Івуар на турнір. Після посадки на рейс одразу кільком футболістам стало погано. Пілоти помітили проблему та здійснили аварійну посадку в Банжулі.
"Ми всі могли загинути. Всі швидко заснули, включаючи мене. Я бачив короткі сни про те, як пройшло моє життя.
За дев’ять хвилин пілот вирішив повернутися, бо в салоні не було подачі кисню. Деякі гравці прокинулися лише після приземлення.
Ми мало не отруїлися чадним газом. Через півгодини польоту ми всі були б мертві", – розповів у коментарі nieuwsblad головний тренер збірної Гамбії бельгієць Том Саїнтфіт.
КАН-2023 пройде у Кот-д’Івуарі з 13 січня по 11 лютого 2024 року.
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