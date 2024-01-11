Дружина Луніна влаштувала переполох в Іспанії

Дівчина видалила публікацію, але Інтернет пам’ятає все

Мадридські суперклуби "Реал" та "Атлетіко" зіграли у півфіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 5:3, а дружина українського воротаря Вершкових Андрія Луніна Анастасія опинилася в епіцентрі скандалу.

Дівчина опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram спільне фото з чоловіком, проте текст публікації швидко завірусився у мережі. Анастасія майже одразу видалила повідомлення, проте було вже пізно.

"Без сумнівів, номер 1", — підписала фото Анастасія.

Анастасія Луніна назвала свого чоловіка номером один

Все б нічого, але цього дня її чоловік не потрапив у стартовий склад "Реала" на гру, а місце у рамці воріт Королівського клубу зайняв Кепа Аррісабалага. До речі, іспанець пропустив три м’ячі, один із яких повністю на його совісті.

У результаті пост Анастасії виглядав як глузування з Кепи, що спровокувало невеликий скандал у мережі. Користувачі жартують, що навіть дружина Луніна розуміє, наскільки ненадійний Кепа. Крім того, в мережі відзначили й зворотний ефект публікації, яка, напевно, дійде до гравців і погіршить атмосферу в колективі.

"Не можна злитися на Анастасію, адже вона говорить правду", "Вона, може, і права, але це погано для команди", "Лунін краще, ніж Кепа", — пишуть користувачі в мережі.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Атлетіко"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Анчелотті накричав на Луніна у роздягальні "Реала" через дурний вчинок Андрія на полі. До речі, українець потрапив у сферу інтересів "Челсі", а тому може приєднатися до Михайла Мудрика у Лондоні.