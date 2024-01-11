"Реал" та "Атлетико" влаштували яскраве шоу у матчі Суперкубка: дублер Луніна став найгіршим гравцем (відео)
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Український воротар отримав добрий шанс зіграти у фіналі
Півфінальний матч іспанського Суперкубку за участю "Реала" та "Атлетіко" відзначився феєрією голів. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в екстра-таймі команда Карло Анчелотті забила два м’ячі та вийшла у фінал турніру.
Воротар збірної України Андрій Лунін у дербі мадридського участі не брав, Анчелотті залишив його в запасі, пише "Телеграф". Але Кепа Аррісабалага на останньому рубежі зіграв не найкращим чином: на його совісті два з трьох пропущених "Реалом" голів.
Суперкубок Іспанії
1/2 фіналу. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)
Реал – Атлетіко – 5:3
Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браїм Діас, 120+2 – Ермосо, 6, Грізманн, 37, Рюдігер, 78 (автогол)
За підсумками матчу з "Атлетіко" Аррісабалага отримав від порталу SofaScore найнижчу в команді оцінку за гру — 6,4. Але що погано для Кепи, то добре для Луніна. Невдала гра його змінника, напевно, змусила задуматися Анчелотті і помітно підвищила шанси українця зіграти у фінальному матчі Суперкубку Іспанії.
Зазначимо, що всі матчі цього турніру відбуваються в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). 11 січня в іншому півфінальному матчі зустрінуться "Барселона" та "Осасуна". З переможцем цієї пари "Реал" зіграє у неділю, 13 січня.
Раніше "Телеграф" писав, що Анчелотті накричав на Луніна у роздягальні "Реала". Також ми повідомляли, що мадридський суперклуб збирається обміняти українця на воротаря Аррісабалагу, який належить "Челсі".