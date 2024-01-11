"Реал" та "Атлетико" влаштували яскраве шоу у матчі Суперкубка: дублер Луніна став найгіршим гравцем (відео)

Український воротар отримав добрий шанс зіграти у фіналі

Півфінальний матч іспанського Суперкубку за участю "Реала" та "Атлетіко" відзначився феєрією голів. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в екстра-таймі команда Карло Анчелотті забила два м’ячі та вийшла у фінал турніру.

Воротар збірної України Андрій Лунін у дербі мадридського участі не брав, Анчелотті залишив його в запасі, пише "Телеграф". Але Кепа Аррісабалага на останньому рубежі зіграв не найкращим чином: на його совісті два з трьох пропущених "Реалом" голів.

Суперкубок Іспанії

1/2 фіналу. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)

Реал – Атлетіко – 5:3

Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браїм Діас, 120+2 – Ермосо, 6, Грізманн, 37, Рюдігер, 78 (автогол)

"Реал" п’ять разів зміг пробити оборону "Атлетіко"

За підсумками матчу з "Атлетіко" Аррісабалага отримав від порталу SofaScore найнижчу в команді оцінку за гру — 6,4. Але що погано для Кепи, то добре для Луніна. Невдала гра його змінника, напевно, змусила задуматися Анчелотті і помітно підвищила шанси українця зіграти у фінальному матчі Суперкубку Іспанії.

Зазначимо, що всі матчі цього турніру відбуваються в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). 11 січня в іншому півфінальному матчі зустрінуться "Барселона" та "Осасуна". З переможцем цієї пари "Реал" зіграє у неділю, 13 січня.

Раніше "Телеграф" писав, що Анчелотті накричав на Луніна у роздягальні "Реала". Також ми повідомляли, що мадридський суперклуб збирається обміняти українця на воротаря Аррісабалагу, який належить "Челсі".