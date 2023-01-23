Вийняв із рота і подарував фанату: дивний вчинок тренера "Реала"

Карло Анчелотті здивував глядачів своїм подарунком

У матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії "Реал", який подарував Україні 20 генераторів, обіграв "Атлетік".

Після фінального свистка головний тренер "Реала" Карло Анчелотті зробив вболівальнику оригінальний подарунок.

Італійський фахівець підійшов до перших рядів трибун стадіону "Сан-Мамес" у Більбао, дістав жувальну гумку зі свого рота та простяг її фанату.

Анчелотті дарує фанату жуйку

Зазначимо, що "Реал" обіграв "Атлетік" з рахунком — 2:0. Голами відзначилися нападник Карім Бензема та півзахисник Тоні Кроос.

Огляд матчу "Атлетік" — "Реал":

У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" йде на другому місці, з відставанням від "Барселони" у три очки. "Атлетик" займає восьму позицію, але зберігає шанси пробитися до єврокубків.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії:

Раніше ми писали, що дружина українського воротаря "Реала" Андрія Луніна розлютила фанатів мадридської команди. Дівчина запостила у Instagram фото, яке викликало лють у вболівальників.

Нагадаємо, що герой чемпіонату світу може замінити Андрія Луніна у "Реалі". Переговори з голкіпером уже розпочалися.