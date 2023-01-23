Вынул изо рта и подарил фанату: странный поступок тренера "Реала"

Карло Анчелотти удивил зрителей своим подарком

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал", который подарил Украине 20 генераторов, обыграл "Атлетик".

После финального свистка главный тренер "Реала" Карло Анчелотти преподнес болельщику оригинальный подарок.

Итальянский специалист подошел к первым рядам трибун стадиона "Сан-Мамес" в Бильбао, достал жевательную резинку из своего рта и протянул ее фанату.

Анчелотти дарит фанату жвачку

Отметим, что "Реал" обыграл "Атлетик" со счетом — 2:0. Голами отметились нападающий Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос.

Обзор матча "Атлетик" — "Реал":

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" идет на втором месте, с отставанием от "Барселоны" в три очка. "Атлетик" занимает восьмую позицию, но сохраняет шансы пробиться в еврокубки.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Ранее мы писали, что жена украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина взбесила фанатов мадридской команды. Девушка запостила в Instagram фото, которое вызвало ярость у болельщиков.

Напомним, что герой чемпионата мира может заменить Андрея Лунина в "Реале". Переговоры с голкипером уже начались.