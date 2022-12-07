"Реал" допоможе українцям пережити зиму: солідні подарунки вже в дорозі

Мадридський клуб купив 20 генераторів для нашої країни

Футбольний клуб "Реал" першим серед європейських клубів відгукнувся на ініціативу "Шахтаря" допомогти Україні здолати наслідки російської атаки на критичну інфраструктуру. Мадридці купили 20 генераторів та відправляють їх в Україну. Раніше зірка "Реала" зробив благородний вчинок після матчу із "Шахтарем".

"Відсутність електроенергії в Україні через російські бомбардування енергетичних об’єктів впливає на життя мільйонів українців, які не мають опалення і страждають від колосального зниження температури в країні.

Тому донецький "Шахтар" звернувся по допомогу до європейських футбольних клубів, щоб отримати електрогенератори, які допоможуть пережити сувору українську зиму за найкращих умов.

"Реал" Мадрид через свій фонд має намір підтримати цю ініціативу солідарності, передавши 20 генераторів, які будуть використовуватися в різних регіонах України", — повідомлення на сайті "Реала".

Нагадаємо, що "Шахтар" приєднався до збору коштів, які будуть спрямовані на відновлення стадіону "Чемпіон" в Ірпені, зруйнованого внаслідок обстрілу російської армії.