Жена Лунина устроила переполох в Испании

Девушка удалила публикацию, но Интернет помнит все

Мадридские суперклубы "Реал" и "Атлетико" сыграли в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 5:3, а супруга украинского вратаря Сливочных Андрея Лунина Анастасия оказалась в эпицентре скандала.

Девушка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram совместное фото с мужем, однако текст публикации быстро завирусился в сети. Анастасия почти сразу удалила сообщение, однако было уже поздно.

"Без сомнений, номер 1", — подписала фото Анастасия.

Анастасия Лунина назвала своего мужа номером один

Все бы ничего, но в этот день ее муж не попал в стартовый состав "Реала" на игру, а место в рамке ворот Королевского клуба занял Кепа Аррисабалага. К слову, испанец пропустил три мяча, один из которых полностью на его совести.

В итоге пост Анастасии выглядел как издевка над Кепой, что спровоцировало небольшой скандал в сети. Пользователи шутят, что даже жена Лунина понимает, насколько плох Кепа. Кроме того, в сети отметили и обратный эффект публикации, которая наверняка дойдет до игроков и ухудшит атмосферу в коллективе.

"Нельзя злиться на Анастасию, ведь она говорит правду", "Она, может, и права, но это плохо для команды", "Лунин лучше, чем Кепа", — пишут пользователи в сети.

Видеообзор матча "Реал" - "Атлетико"

Ранее "Телеграф" сообщал, что Анчелотти накричал на Лунина в раздевалке "Реала" из-за глупого поступка Андрея на поле. К слову, украинец попал в сферу интересов "Челси", а потому может воссоединиться с Михаилом Мудриком в Лондоне.