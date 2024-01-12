В деле Гринкевичей всплыло имя футболиста сборной Украины

Спортсмен в 2022 году развелся с дочерью бизнесмена, после чего судился с ней

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и разыскало активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и лиц, связанных с его противоправной деятельностью. Как оказалось, в деле всплыло имя украинского футболиста Марьяна Шведа.

Работники Управления по обнаружению и розыску АРМА собрали и проанализировали информацию о бенефициарных владельцах и подконтрольных лиц, а также о наличии в их собственности активов. Среди активов фигурантов присутствует квартира во Львове, которая принадлежит вингеру "Шахтера" и сборной Украины Марьяну Шведу.

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Швед – бывший муж дочери Гринкевича, Ольги. Пара развелась в 2022 году, а затем также судилась по разделу имущества. Полученные данные орган в кратчайшие сроки и в полном объеме направил в Государственное бюро расследований (ГБР) для ареста активов и их предстоящей конфискации.

Добавим, что в текущем сезоне 26-летний Марьян сыграл в 4 играх за "Шахтер" во всех турнирах. На счету хавбека 2 игры за национальную команду.

Напомним, один из поставщиков Министерства обороны Украины Игорь Гринкевич был задержан при попытке дать взятку одному из руководителей Государственного следственного управления ГБР. Он предлагал 500 тысяч долларов за возможность снять арест с подконтрольных ему компаний. Печерский суд отправил Гринкевича под стражу с правом выйти под залог.

Предпринимателя подозревают в том, что он потратил на свои нужды более 1 млрд гривен Министерства обороны Украины. Строительные компании Гринкевичей занимались поставками одежды и питания для ВСУ. После скандала украинское ведомство разорвало договоры с фирмами бизнесмена.