У справі Гринкевичів випливло ім’я футболіста збірної України

Спортсмен у 2022 році розлучився з дочкою бізнесмена, після чого судився з нею

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. Як виявилося, у справі спливло ім'я українського футболіста Мар’яна Шведа.

Працівники Управління з виявлення та розшуку АРМА зібрали та проаналізували інформацію про бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також про наявність у їх власності активів. Серед активів фігурантів є квартира у Львові, яка належить вінгеру "Шахтаря" та збірній України Мар’яну Шведу.

АРМА розшукала елітну нерухомість, топавтомобілі та зброю фігуранта гучних кримінальних проваджень Ігоря Гринкевича та його спільників

Швед – колишній чоловік дочки Гринкевича, Ольги. Пара розлучилася у 2022 році, а потім також судилася щодо розподілу майна. Отримані дані орган у найкоротші терміни та в повному обсязі направив до Державного бюро розслідувань (ДБР) для арешту активів та їхньої майбутньої конфіскації.

Додамо, що цього сезону 26-річний Мар’ян зіграв у 4 іграх за "Шахтар" у всіх турнірах. На рахунку хавбека 2 гри за національну команду.

Нагадаємо, одного з постачальників Міністерства оборони України Ігоря Гринкевича було затримано при спробі дати хабар одному з керівників Державного слідчого управління ДБР. Він пропонував 500 тисяч доларів за можливість зняти арешт із підконтрольних йому компаній. Печерський суд відправив Гринкевича під варту із правом вийти під заставу.

Підприємця підозрюють у тому, що він витратив на свої потреби понад 1 млрд гривень Міністерства оборони України. Будівельні компанії Гринкевичів займалися постачанням одягу та харчування для ЗСУ. Після скандалу українське відомство розірвало договори із фірмами бізнесмена.