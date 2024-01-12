Допинг-тест лучшего российского боксера показал "нетипичные" результаты

Российский канадец вскоре проведет защиту титулов

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев прошел допинг-контроль после "нетипичных" результатов первого тестирования. Накануне Артур дал прогноз на бой Усик — Фьюри.

О странном результате допинг-теста россиянина сообщил журналист Кевин Айоле. По его информации, в первом допинг-тесте Бетербиева зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека, которые вырабатываются в организме естественным путем.

Данное обстоятельство не является нарушением, однако потребовало дополнительного обследования. Результаты допинг-тестов, которые были предоставлены боксерской комиссии Квебека, руководителям IBF, WBC и WBO, промоутерам Top Rank и Matchroom Sport, а также менеджерам бойцов, оказались для Бетербиева отрицательными. Таким образом, он сможет защитить свои титулы в субботу в Квебеке.

В субботу, 13 января, в Квебеке (Канада) Бетербиев проведет защиту титулов против британца Каллума Смита.

Промо боя Бетербиев - Смит

Напомним, Бетербиев проживает в Канаде и в условиях санкций против российского бокса он дерется под флагом этой страны. 38-летний Артур наравне с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом является лучшим российским боксером современности. К слову, Бивол свой последний поединок провел под флагом Киргизии.