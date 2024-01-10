Усик - Фьюри: на вечере бокса выступит россиянин

Обычно, во время больших вечеров бокса представители РФ скрываются под флагами других стран

Известный российский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) проведет бой в андеркарде шоу Александр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом сообщил в Twitter инсайдер Майк Коппинджер. Соперником 40-летнего россиянина станет непобедимый швед Робин Сафар (16-0, 12 КО).

Добавим, что поединок пройдет в первом тяжелом весе. Ковалев вернется на ринг после 2-летнего простоя. Россиянин проживает в США и известен тем, что дружит с Усиком и Василием Ломаченко. Сергей и Александр пересекались на шоу Ломаченко — Ортис, где сделали совместное фото. Ковалев не поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и не осудил путинский режим за агрессию.

Напомним, Усик и Фьюри проведут объединительный супербой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне боксеры провели первую пресс-конференцию, на которой "Цыганский король" оскорблял украинца, называя того "маленьким кроликом".

К слову, временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей считает, что Александр победит Тайсона, а легенда бокса Леннокс Льюис считает, что Усику придется побегать от Фьюри.