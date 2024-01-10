Усик — Ф’юрі: на вечорі боксу виступить росіянин

Зазвичай, під час великих вечорів боксу представники РФ ховаються під прапорами інших країн

Відомий російський боксер, ексчемпіон світу у напівважкій вазі Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) проведе бій в андеркарді шоу Олександр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомив у Twitter інсайдер Майк Коппінджер. Суперником 40-річного росіянина стане непереможний швед Робін Сафар (16-0, 12 КО).

Додамо, що поєдинок пройде у першій важкій вазі. Ковальов повернеться на ринг після 2-річного простою. Росіянин проживає в США і відомий тим, що товаришує з Усиком та Василем Ломаченком. Сергій та Олександр перетиналися на шоу Ломаченко — Ортіс, де зробили спільне фото. Ковальов не підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але й не засудив путінський режим за агресію.

Нагадаємо, Усик та Ф’юрі проведуть об’єднавчий супербій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні боксери провели першу пресконференцію, де "Циганський король" ображав українця, називаючи того сосискою.

До речі, тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей вважає, що Олександр переможе Тайсона, а легенда боксу Леннокс Льюїс вважає, що Усику доведеться побігати від Ф’юрі.