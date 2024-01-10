"Агент ФСБ под прикрытием": в РФ усмотрели символизм в тренировке Усика (видео)

Украинский боксер после начала полномасштабного вторжения РФ занял четкую позицию

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает готовиться к супербою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Накануне боксер поделился кадрами с силовой тренировки, смутив некоторых россиян.

Соответствующее видео размещено на официальной странице боксера в Instagram. Александр в белой футболке работал с гирями синего и красного цветов, из-за чего в РФ подумали, что спортсмен якобы поддерживает Россию. С подобным посылом выступил российский журналист Александр Лютиков. По его словам, Александр не может ничего сказать, а потому "подает цветовые" сигналы.

"Александр Усик лишен возможности сказать прямо, поэтому подает цветовые сигналы:

Белый

Синий

Красный

Хм… Что бы это могло значить?", — написал Лютиков.

В комментариях под постом пользователи шутят, что Усик является агентом ФСБ под прикрытием. Кроме того, в сети отметили, что Александр выбрал для показательного упражнения гири красного и синего цветов, хотя на полу можно заметить и желтую гирю.

Отметим, после начала большой войны Усик приостановил карьеру и встал на защиту Украины. Позднее украинские военные переубедили его продолжать боксировать. Александр стал амбассадором президентской платформы United 24. Кроме того, Усик посетил украинских военных на фронте и даже пострелял из танка, из-за чего в РФ назвали боксера "законной военной целью".

Напомним, Усик и Фьюри проведут супербой 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне украинец и британец встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. "Цыганский король" даже толкнул Александра.

Ранее китайский гигант Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усик — Фьюри. Добавим, что легенда бокса Леннокс Льюис считает, что Тайсону придется несладко в поединке с Александром.